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Франция

Во Франции отменяют поезда на Рождество

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 Euronews
Работники SNCF на вокзале Монпарнас в Париже. 2019 год
Работники SNCF на вокзале Монпарнас в Париже. 2019 год   -   Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Около 200 тысяч пассажиров пытаются спасти свои рождественские каникулы после отмены поездов во Франции.

Железнодорожные диспетчеры объявили забастовку и подверглись критике со стороны оператора SNCF и правительства за то, что тех не устраивает повышение зарплаты на 12%.

Ситуация осложнится на выходных: отменены два скоростных поезда из пяти. Некоторые маршруты пострадают больше других, например, атлантические и северные маршруты, где на два TGV приходится только один.

В свою очередь SNCF пообещала выдать всем пассажирам, чьи поезда были отменены, ваучер, эквивалентный двойной стоимости билета, в дополнение к полному возмещению утраченного.