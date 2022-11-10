Забастовка работников транспортной отрасли во Франции

Во Франции проходит общенациональная забастовка работников транспортной отрасли. Во всех городах страны наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. В Париже закрыты десятки станций метро и пригородных поездов. Профсоюзы и участники акций протеста требуют повышения заработной платы в соответствии с растущей стоимостью жизни.

Из Парижа передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес:

"Заявленная цель — остановить движение метро и пригородных поездов — практически достигнута. В Париже многие станции метро закрыты и большая часть пассажирского потока будет гарантирована только в часы пик.

Многочисленные профсоюзы утверждают, что это только начало протеста и что социальное движение будет расшириться в ближайшие недели и месяцы, особенно если требования работников не будут услышаны.

Работников, которые выйдут в этот четверг на улицы Парижа и других городов Франции с требованием улучшить зарплаты, улучшить условия труда и, прежде всего, для того чтобы усилить давление на администрацию президента Эммануэля Макрона, особенно в отношении реформы пенсионной системы.

Уже звучат множественные призывы к дальнейшим забастовкам, включая бессрочную. Работники парижского транспорта планируют начать ее на следующей неделе".