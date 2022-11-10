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Франция

Забастовка работников транспортной отрасли во Франции

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 Anelise Borges  & Euronews
Десятки станций метро закрыты, не ходят пригородные поезда
Десятки станций метро закрыты, не ходят пригородные поезда   -   Авторское право  Michel Euler/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Во Франции проходит общенациональная забастовка работников транспортной отрасли. Во всех городах страны наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. В Париже закрыты десятки станций метро и пригородных поездов. Профсоюзы и участники акций протеста требуют повышения заработной платы в соответствии с растущей стоимостью жизни. 

Из Парижа передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес: 

"Заявленная цель — остановить движение метро и пригородных поездов — практически достигнута. В  Париже многие станции метро закрыты и большая часть пассажирского потока будет гарантирована только в часы пик. 

Многочисленные профсоюзы утверждают, что это только начало протеста и что социальное движение будет расшириться в ближайшие недели и месяцы, особенно если требования работников не будут услышаны.

Работников, которые выйдут в этот четверг на улицы Парижа и других городов Франции с требованием улучшить зарплаты, улучшить условия труда и, прежде всего, для того чтобы усилить давление на администрацию президента Эммануэля Макрона, особенно в отношении реформы пенсионной системы.

Уже звучат множественные призывы к дальнейшим забастовкам, включая бессрочную. Работники парижского транспорта планируют начать ее на следующей неделе".