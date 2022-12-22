Состояние Пеле ухудшается

Состояние здоровья бразильского футболиста Пеле ухудшается. Об этом сообщили врачи клиники в Сан-Паулу, где он сейчас находится. Рак прогрессирует, а химиотерапия перестала приносить результаты ещё раньше. Врачам остаётся только проводить паллиативное лечение. Уже известно, что Рождество Пеле проведет в больнице. В то же время, по словам медиков, спортсмен остаётся в обычной палате, перевод в реанимацию ему не нужен. Рак у лучшего футболиста XX века обнаружили в прошлом году и сделали операцию, но победить опухоль не удаётся.