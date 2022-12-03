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Бразилия

Легендарный футболист Пеле находится на паллиативном лечении

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 Ирина Шелудкова
Пеле признан лучшим футболистом XX века
Пеле признан лучшим футболистом XX века   -   Авторское право  JEWEL SAMAD/AFP or licensors

Трехкратному чемпиону мира по футболу 82-летнему бразильцу Пеле больше не помогает лечение химиотерапией, он находится на паллиативном лечении в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола.

Пожелание здоровья легендарному спортсмену появилось на башне "Эспайр тауэр" в Катаре, где в эти дни проходит чемпионат мира по футболу. "Пеле, поправляйся скорее", — написано на здании.