Пеле рассказал о состоянии своего здоровья

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле заявил, что полон сил и надежд и продолжает проходить курс лечения. Он также добавил, что благодаря поступающим со всего света пожеланиям выздоровления чувствует поддержку.

82-летний Пеле, которому год назад удалили из толстой кишки, находится больнице в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что организм бывшего спортсмена перестал реагировать на химиотерапию и Пеле проводится паллиативное лечение, которое помогает снимать боль.

Слова поддержки великому футболисту поступают со всего мира.