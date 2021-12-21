"Нам нужен новый Сталин!"

Десятки коммунистов и поклонников Сталина несмотря на мороз собрались во вторник в центре Москвы, чтобы отметить 142-ю годовщину официального дня рождения бывшего советского лидера. С красными флагами и портретами Сталина, они прошли к его могиле, чтобы возложить цветы и выразить дань уважения. В последние годы ностальгические речи по былым временам все чаще звучат в российском обществе.

Мы жили во времена СССР, мы знаем, что то время было лучше, чем то время, которое сейчас. У нас было бесплатное образование, бесплатное обучение, у нас были бесплатные путевки на отдых от профсоюза. Понимаете? Поэтому мы очень уважаем Сталина. Надежда Федянова пенсионерка

Это дань памяти выдающемуся человеку, который действительно реальная историческая личность, под руководством которого наш народ и наша страна одержали по-настоящему великие победы. Максим Гончаров историк

Стабильность нынешняя довела до того, что люди говорят:"Сталин нужен!" Понимаете? Поэтому мы надеемся, что

скоро это произойдет. Ирина Бирюкова

Однако имя бывшего советского вождя у многих по-прежнему ассоциируется с масштабными сталинскими репрессиями, жертвами которых по разным оценкам стали от нескольких сотен тысяч до миллионов людей.