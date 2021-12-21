"Нам нужен новый Сталин!"Комментарии
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Десятки коммунистов и поклонников Сталина несмотря на мороз собрались во вторник в центре Москвы, чтобы отметить 142-ю годовщину официального дня рождения бывшего советского лидера. С красными флагами и портретами Сталина, они прошли к его могиле, чтобы возложить цветы и выразить дань уважения. В последние годы ностальгические речи по былым временам все чаще звучат в российском обществе.
Однако имя бывшего советского вождя у многих по-прежнему ассоциируется с масштабными сталинскими репрессиями, жертвами которых по разным оценкам стали от нескольких сотен тысяч до миллионов людей.