Встреча министров окружающей среды ЕС в Брюсселе

На следующий день после заключения исторического соглашения на COP15, конференции ООН о глобальном биоразнообразии, министры окружающей среды ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения по защите и сохранению природы в Европе. Цель состоит в том, чтобы установить юридически обязательные цели для восстановления поврежденных местообитаний и внесенных в список экосистем.

"Это действительно важная дискуссия. Финляндия видит, что это важный инструмент для противостояния кризису биоразнообразия, но в то же время у нас есть некоторые опасения, которые я собираюсь высказать. Я собираюсь сказать, что нам потребуется больше национальной гибкости, а также экономической эффективности", — делится своими планами.Мария Охисало, министр окружающей среды Финляндии

Возможное соглашение обяжет государства-члены ЕС разработать национальные планы и внедрить эффективные и локальные восстановительные меры для достижения конкретных целей, касающихся уязвимости экосистем. Предлагаемые действия охватят не менее 20% суши и морских территорий ЕС к 2030 году, а к 2050 году — все места обитания, нуждающиеся в восстановлении.