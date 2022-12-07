Конференция по биоразнообразию: генсек ООН призывает принять историческое соглашение

Мировому сообществу следует заключить "мирный договор с природой". Об этом заявил генсекретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, выступая в Монреале на Конференции ООН по биоразнообразию. Его уменьшение оборачивается для человечества потерей рабочих мест, голодом, болезнями и смертями.

На этой встрече, сказал Гутерриш, необходимо принять глобальную рамочную программу по биоразнообразию на период после 2020 года.

Антониу Гутерриш, генсек ООН: "Нам нужно, чтобы правительства разработали амбициозные национальные планы, выполнение которых защитит и сохранит наши природные богатства и поставит нашу планету на путь оздоровления. Нам нужно, чтобы предприятия и инвесторы в своих бизнес-планах поставили защиту природы на первое место и инвестировали в устойчивые методы добычи и производства, во всех звеньях своих цепочек поставок. И нам нужен резкий шаг вперед в борьбе с изменением климата".

Конференция ООН по биоразнообразию посвящена вопросу выполнения одноименной Конвенции, которую ратифицировали 196 государств.

"Биоразнообразие является основой нашей жизни, наших средств к существованию и нашей культуры. Но мы теряем разнообразие жизни с беспрецедентной скоростью. Чтобы остановить эту потерю, нам нужно преобразовать наш мир", - гласит этот твит.

Европейский комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс сказал, что Европе крайне необходимо глобальное соглашение.

Виргиниюс Синкявичус, еврокомиссар по окружающей среде: "Нам нужна сделка, и она должна быть по-настоящему амбициозной.Речь идет о цели 30 к 30-му году, что эквивалентно сдерживанию роста температуры в рамках 1,5 градусов, и защите по крайней мере 30% территории суши и моря. Но и этого недостаточно. Мы, конечно, должны обеспечить развертывание не менее 20% природовосстановительных работ к 2030 и к 2040 году".

Первый день конференции в Монреале прошел непросто. Акция протеста коренных народов сорвала вступительную речь премьер-министра Канады Джастина Трюдо.