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США

Спецкомитет Палаты представителей США рекомендует судить Трампа

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 Андрей Позняков
Слушания "Комитета 6 января"
Слушания "Комитета 6 января"   -   Авторское право  AP Photo

Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия рекомендует возбудить уголовное дело против бывшего президента Дональда Трампа. Парламентарии считают, что вместе с рядом других лиц он нарушил по меньшей мере четыре федеральных закона.

Комитет обвиняет Трампа, в том числе, в заговоре против США и в причастности к мятежу. Это заявление участники парламентского расследования приняли единогласно. По их мнению, экс-президент призвал своих сторонников собраться в Вашингтоне и добиться от Конгресса пересчёта голосов, чтобы помешать законной передаче власти после выборов.

В рамках дел о штурме Капитолия 6 января 2021 арестованы более 800 человек. Сам Трамп отвергает обвинения в организации нападения на Конгресс и заявляет о политическом характере связанных с этими событиями разбирательств, называя их «охотой на ведьм».