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США

Иск против Дональда Трампа

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 Euronews
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Иск стал результатом трехлетнего расследования деятельности компании Trump Organization
Иск стал результатом трехлетнего расследования деятельности компании Trump Organization   -   Авторское право  Brittainy Newman/Brittainy Newman

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс направила в суд иск против бывшего президента Дональда Трампа и троих его детей по обвинению в мошенничестве. Иск стал результатом трехлетнего расследования деятельности компании Trump Organization.

В документе утверждается, что Дональд Трамп при содействии своих детей Дональда Трампа младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа, а также двух сотрудников компании, вводил в заблуждение инвесторов и налоговые органы, раздувая и снижая цены на недвижимость.

Офис генерального прокурора требует оштрафовать бывшего президента на 250 млн долларов, а также навсегда запретить ему и его детям занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в штате. Еще одно требование — запрет на участие Трампа и его компании в приобретении недвижимости в штате или подачи заявки на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет. Официальный представитель Дональда Трампа заявил о политическом преследовании.