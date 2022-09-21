Иск против Дональда Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс направила в суд иск против бывшего президента Дональда Трампа и троих его детей по обвинению в мошенничестве. Иск стал результатом трехлетнего расследования деятельности компании Trump Organization.

В документе утверждается, что Дональд Трамп при содействии своих детей Дональда Трампа младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа, а также двух сотрудников компании, вводил в заблуждение инвесторов и налоговые органы, раздувая и снижая цены на недвижимость.

Офис генерального прокурора требует оштрафовать бывшего президента на 250 млн долларов, а также навсегда запретить ему и его детям занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в штате. Еще одно требование — запрет на участие Трампа и его компании в приобретении недвижимости в штате или подачи заявки на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет. Официальный представитель Дональда Трампа заявил о политическом преследовании.