Экс-президент США Дональд Трамп будет вызван в суд в связи с делом о штурме Капитолия

Комитет Палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий 6 января 2020 года, единогласно проголосовал за вызов в суд Дональда Трампа.

Экс-президента обязали предоставить документы, касающиеся штурма здания Конгресса, в результате которого погибло 5 человек.

По версии комитета, Дональд Трамп и его окружение за несколько месяцев до выборов 2020 года планировали опротестовать их результаты и объявить о собственной победе.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа напали на Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в США президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.