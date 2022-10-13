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мир

Экс-президент США Дональд Трамп будет вызван в суд в связи с делом о штурме Капитолия

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 Euronews
Комитет Палаты представителей США
Комитет Палаты представителей США   -   Авторское право  Alex Wong/2022 Getty Images

Комитет Палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий 6 января 2020 года, единогласно проголосовал за вызов в суд Дональда Трампа. 

Экс-президента обязали предоставить документы, касающиеся штурма здания Конгресса, в результате которого погибло 5 человек. 

По версии комитета, Дональд Трамп и его окружение за несколько месяцев до выборов 2020 года планировали опротестовать их результаты и объявить о собственной победе. 

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа напали на Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в США президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.