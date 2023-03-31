В Буче прошла церемония памяти жертв российской агрессии

В Буче прошла церемония памяти жертв российской агрессииКомментарии
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В Буче прошла церемония, приуроченная к годовщине освобождения города от российский войск. Президент Владимир Зеленский почтил память убитых в ходе вторжения и оккупации. В акции приняли участие лидеры Молдавии, Словении, Словакии и Хорватии – участники саммита, приуроченного к годовщине.
За время российского вторжения и оккупации в Буче, по данным украинских властей, были убиты более 460 мирных жителей, во всём районе - более 1100. Тела погибших находили со следами пыток и расправ. Данные экспертиз и показания свидетелей стали основанием для квалификации этих событий как военных преступлений.