В Буче прошла церемония памяти жертв российской агрессии

В Буче прошла церемония, приуроченная к годовщине освобождения города от российский войск. Президент Владимир Зеленский почтил память убитых в ходе вторжения и оккупации. В акции приняли участие лидеры Молдавии, Словении, Словакии и Хорватии – участники саммита, приуроченного к годовщине.

Уже более 400 дней украинский народ полностью сосредоточен на противостоянии геноцидной полномасштабной агрессии России. Украине помогают наши друзья, они сегодня здесь. Мы им благодарны. Украине помогают многие народы, которые, как и мы, верят, что человеческая жизнь имеет высшую ценность. Я благодарен каждому такому народу. Владимир Зеленский президент Украины

За время российского вторжения и оккупации в Буче, по данным украинских властей, были убиты более 460 мирных жителей, во всём районе - более 1100. Тела погибших находили со следами пыток и расправ. Данные экспертиз и показания свидетелей стали основанием для квалификации этих событий как военных преступлений.