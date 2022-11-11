Илон Маск допустил банкротство Twitter

Новый владелец и гендиректор Twitter Илон Маск допустил банкротство компании.

Как сообщает "Ассошиэйтед Пресс", в своем письме к сотрудникам 51-летний предприниматель отметил, что "без значительных доходов от подписки есть большая вероятность того, что Twitter не переживет предстоящий экономический спад".

До сих пор компания сильно зависела от рекламных денег, а теперь хочет больше сосредоточиться на платных услугах. За 8 долларов в месяц Twitter позволит пользователям подтверждать подлинность своих аккаунтов.

Предупреждение о возможном банкротстве прозвучало через две недели поле того, как Маск закрыл сделку по приобретению платформы за $44 млрд.

За это время он уволил около половины из 7500 тысяч сотрудников компании. "Главный по твитам" обосновал этот шаг большими убытками, которые, по его словам, составляли более четырех миллионов долларов в день.

В своем обращении гендиректор велел сотрудникам приготовиться к 80-часовой рабочей неделе, при чем работать удаленно теперь нельзя, лишь за редким исключением. В самом офисе отныне будет меньше льгот, таких как бесплатная еда.