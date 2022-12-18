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Швеция

Шведы скорбят по убитым шимпанзе

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 Euronews
Зоопарк в Фурувике
Зоопарк в Фурувике   -   Авторское право  Fredrik Sandberg/AP

Шведы скорбят по убитым шимпанзе. Сотрудники зоопарка в городе Фурувик были вынуждены застрелить четырёх обезьян, сбежавших накануне из клеток. Парк был закрыт на зиму, посетителей там не было; но смотрители были уверены, что шимпанзе, предоставленные сами себе, могли оказаться очень агрессивными и представлять угрозу для людей.

Сандра Вильке, директор зоопарка:

"Когда наши шимпанзе сбежали из здания, где они жили, у нас не осталось иного выбора. Убийство шимпанзе — это самое последнее средство. Но они представляли очень большую угрозу и для сотрудников парка, и для людей в целом, потому что легко могли перелезть через забор и выбраться из зоопарка".

Но многие шведы оказались разгневаны и расстроены убийством обезьян, которые были широко известны и популярны в стране, публика знала их поимённо. Например, 44-летний Сантино умел рисовать и одну картину даже подарил шведской кронпринцессе Виктории, а также был известен тем, что заблаговременно готовил кучки камней, чтобы потом кидать их в посетителей.

Neurology/AP2009
Сантино в 2009 году...Neurology/AP2009
Neurology/AP
...и камни, которыми он кидался в посетителейNeurology/AP

Сотрудников парка обвиняют в непрофессионализме. Смотрители не отрицают своей вины в том, что шимпанзе сумели выбраться, но подчёркивают, что попытка усыпить беглецов с помощью дротиков со снотворным была бы слишком опасной.