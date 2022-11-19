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Германия

Берлинский зоопарк закрыли из-за птичьего гриппа

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 Euronews
Берлинский зоопарк закрыт на карантин.
Берлинский зоопарк закрыт на карантин.   -   Авторское право  Monika Skolimowska/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de)/AP

Берлинский зоопарк закрылся на карантин из-за случая птичьего гриппа.

На прошлой неделе здесь умер молотоглав – болотная птица из отряда пеликанообразных. Обязательное тестирование выявило наличие заболевания.

Руководство зоопарка сообщило, что все птицы, включая пингвинов, сейчас переведены в вольеры.

Пока ни у одной особи не наблюдается признаков заболевания.