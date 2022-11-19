Берлинский зоопарк закрыли из-за птичьего гриппа

Берлинский зоопарк закрыли из-за птичьего гриппаКомментарии
Euronews
Авторское право Monika Skolimowska/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de)/AP-
Берлинский зоопарк закрылся на карантин из-за случая птичьего гриппа.
На прошлой неделе здесь умер молотоглав – болотная птица из отряда пеликанообразных. Обязательное тестирование выявило наличие заболевания.
Руководство зоопарка сообщило, что все птицы, включая пингвинов, сейчас переведены в вольеры.
Пока ни у одной особи не наблюдается признаков заболевания.