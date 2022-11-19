Берлинский зоопарк закрыли из-за птичьего гриппа

Берлинский зоопарк закрылся на карантин из-за случая птичьего гриппа.

На прошлой неделе здесь умер молотоглав – болотная птица из отряда пеликанообразных. Обязательное тестирование выявило наличие заболевания.

Руководство зоопарка сообщило, что все птицы, включая пингвинов, сейчас переведены в вольеры.

Пока ни у одной особи не наблюдается признаков заболевания.