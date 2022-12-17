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Франция

"Восстание вымирающих" против французского химзавода

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 Hans von der Brelie
Лион, Франция
Лион, Франция   -   Авторское право  Laurent Cipriani/AP

Активисты и сторонники движения "Восстание вымирающих" проникли в субботу на химический завод на юго-востоке Франции. Предприятие, принадлежащее международной корпорации Arkema, расположено недалеко от Лиона.

Участники протестной акции повредили металлический забор, вошли внутрь и оставили на территории несколько граффити. По их мнению, предприятие загрязняет окружающую среду химическими отходами и последствия могут быть весьма серьезными.

"Мы – "Восстание вымирающих". Сегодня 130 человек пробрались на территорию завода Arkema, гигантской нефтепромышленной компании в химической долине Лиона. Мы протестуем здесь против загрязнения воздуха и воды перфторированными химикатами", - заявил Euronews один из активистов.

На место происшествия прибыли сотрудники французской полиции. Несколько активистов движения были задержаны.