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Тунис

Тунис: референдум в пользу президента

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 Вероника Доваль
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Жительница Туниса
Жительница Туниса   -   Авторское право  Hassene Dridi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Избирком Туниса сообщил, что граждане страны поддержали на референдуме новую конституцию, дающую президенту Каису Саиду значительно расширенные полномочия, которая, по мнению критиков, приведет к разрушению демократии в государстве. По официальным данным, 92 процента принявших участие в голосовании выступили за поправки в основной закон. При этом явка составила всего 27 процентов.

Наблюдатели отметили, что Саид нарушил электоральные правила, которые требуют соблюдения тишины в день голосования.

Каис Саид, президент Туниса: "Мы построим новую республику, основанную на истинной свободе, истинной справедливости и национальном достоинстве. Нет достоинства для наций без уважения достоинства их граждан".

Ровно год назад президент Туниса приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. Этот шаг был назван критиками "переворотом", но был одобрен многими тунисцами, которые устали от политической элиты страны и затяжной экономической стагнации. По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.

"Я долго ждала этой возможности проголосовать. Я надеюсь, что это принесет только хорошее для тунисского народа и страны", - говорит эта женщина.

Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем республики, и заявляет, что его новая политическая структура - это новая автократия в стране, которая в 2011 году положила начало демократическим протестам "арабской весны" в регионе.