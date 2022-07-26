Тунис: референдум в пользу президента

Избирком Туниса сообщил, что граждане страны поддержали на референдуме новую конституцию, дающую президенту Каису Саиду значительно расширенные полномочия, которая, по мнению критиков, приведет к разрушению демократии в государстве. По официальным данным, 92 процента принявших участие в голосовании выступили за поправки в основной закон. При этом явка составила всего 27 процентов.

Наблюдатели отметили, что Саид нарушил электоральные правила, которые требуют соблюдения тишины в день голосования.

Каис Саид, президент Туниса: "Мы построим новую республику, основанную на истинной свободе, истинной справедливости и национальном достоинстве. Нет достоинства для наций без уважения достоинства их граждан".

Ровно год назад президент Туниса приостановил работу заксобрания и отправил в отставку правительство. Этот шаг был назван критиками "переворотом", но был одобрен многими тунисцами, которые устали от политической элиты страны и затяжной экономической стагнации. По данным государственных СМИ, Саида в его инициативах по фактическому изменению политического строя поддерживает большинство населения.

"Я долго ждала этой возможности проголосовать. Я надеюсь, что это принесет только хорошее для тунисского народа и страны", - говорит эта женщина.

Оппозиция обвиняет Саида в желании стать единоличным, авторитарным правителем республики, и заявляет, что его новая политическая структура - это новая автократия в стране, которая в 2011 году положила начало демократическим протестам "арабской весны" в регионе.