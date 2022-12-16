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Спорт

Утешительный финал ЧМ-2022: первая медаль для Марокко или третья для Хорватии?

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 Euronews
Матч сборных Хорватии и Марокко на групповой стадии ЧМ-2022
Матч сборных Хорватии и Марокко на групповой стадии ЧМ-2022   -   Авторское право  Darko Vojinovic/AP

Чемпионат мира в Катаре стремительно близится к концу. Осталось всего две игры. Одна из них в субботу за третье место, где встретятся сборные Хорватии и Марокко.

Для "шашечных" — это уже второй матч за "бронзу". В 1998 году, после проигрыша в полуфинале будущим чемпионам мира французам, хорваты в утешительном финале одолели голландцев и привезли домой первую в истории медаль мундиаля.

Андрей Крамарич, нападающий сборной Хорватии:

— Как я уже говорил, они будут бороться. Они борются за свою жизнь, потому что если ты выигрываешь медаль на чемпионате мира, то становишься бессмертным героем в своей стране. То же самое собираемся сделать и мы.

Если для хорватов это может стать уже третьей медалью чемпионатов мира, то игроки сборной Марокко, успевшие стать героями для своей страны, скорее всего, захотят вернуться домой не с пустыми руками и поставить жирную точку в своем триумфальном выступлении в Катаре.

В главном матче турнира в воскресенье за заветный кубок поборются Аргентина и Франция. Для обеих он станет третьим в истории.