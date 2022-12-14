Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу в КатареКомментарии
Euronews
Авторское право AP Photo
Сборная Франции одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0. Голы забили Тео Эрнандес и Рандаль Коло-Муани.
В финале французы сыграют со сборной Аргентины, которая днем ранее победила Хорватию (3:0).
Сборная Марокко стала первой командой из Африки, дошедшей до полуфинала на чемпионатах мира по футболу.
Франция выходит в финал мирового первенства второй раз подряд. На чемпионате мира, который проходил в России в 2018 году, французы обыграли в главном матче турнира хорватов 4:2.
Финал Франция-Аргентина состоится в Катаре в воскресенье, 18 декабря.