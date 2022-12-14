Марокканские болельщики не смогли вылететь в Доху в день матча Марокко-Франция

Марокканские болельщики, которые мечтали попасть на матч своей сборной с Франции крайне разочарованы. Национальный авиаперевозчик Марокко информировал клиентов об отмене семи рейсов в Катар, выполняемых компанией Qatar Airways. Причиной стали ограничения, введенные властями Катара, однако какие именно не уточняется.

Ранее было объявлено об организации 30 дополнительных рейсов Касабланка-Доха для футбольных фанатов на матч Марокко-Франция.

Марокко — первая африканская и арабская страна, дошедшая до полуфинала в истории чемпионатов мира. В Катаре уже находятся сотни марокканских болельщиков, ожидающих исторического поединка. .

Победителя матча Франция - Марокко ждет в финале Аргентина, уверенно обыгравшая Хорватию. Решающая игра мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.