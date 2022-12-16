Турция: тысячи людей митингуют в поддержку осужденного мэра Стамбула

Тысячи людей пришли в четверг к зданию мэрии Стамбула, чтобы поддержать Экрема Имамоглу — оппозиционера и главу крупнейшего турецкого города, которого суд приговорил к двум годам и семи месяцам тюремного заключения.

Суд посчитал преступлением слова Имамоглу трехлетней давности: тогда он назвал отмену результатов выборов мэра Стамбула "глупостью", а значит, говорится в заключении, оскорбил представителей власти.

В марте 2019 года Экрем Имамоглу, избирающийся от Республиканской народной партии, дважды победил на выборах мэра Стамбула. Результат первого голосования был аннулирован из-за жалоб на нарушения со стороны правящей Партии справедливости и развития. Во второй раз представитель оппозиции победил снова, причем с еще большим перевесом в 9%. Его победа положила конец 25-летнему правлению партии Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

В свою очередь Экрем Имамоглу заявил, что его слова о "глупости" были ответом на слова министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который назвал "дураком" его самого, и подчеркнул, что вердикт — попытка не допустить его к президентским выборам. По данным опросов, он один из немногих представителей оппозиции, которые способны составить конкуренцию Реджепу Тайипу Эрдогану.