Выборы мэра в Стамбуле - "победа народа"

"Победа демократии", "Победа народа". Под такими заголовками вышли передовицы многих турецких изданий еще до того, как ЦИК официально сообщил о том, что выборы мэра Стамбула выиграл Экрем Имамоглу - кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии. Повторное голосование (результаты первого опротестовала правящая партия) прошло в минувшее воскресенье. Имамоглу набрал 54% голосов. Его соперник Бинали Йылдырым от Партии справедливости и развития уступил Имамоглу более 9%.

Сезин, сторонница Имамоглу: "Мы ждали такого результата в течение многих лет. Во всяком случае лично я. Надеюсь, что в ближайшие годы и наше поколение, и наши дети, увидят позитивные изменения".

Нур, сторонница Имамоглу: "Возмущение... Вот это чувство испытали люди из-за проведения повторных выборов. Это было несправедливо, причем не только по отношению к самому Имамоглу, но и по отношению к людям, отдавшим свои голоса".

Первые выборы стамбульского мэра состоялись в марте. Тогда победу также одержал кандидат от оппозиции. Но партии турецкого лидера Эрдогана удалось опротестовать результаты.

Онур, сторонник Йылдырыма: "Определенно, итоги нынешнего голосования - реакция на повторные выборы. Но, в основном, я бы сказал, что результаты выборов, связаны с тем, что страна сейчас переживает экономические трудности. Хотя ни одно исследование, даже со стороны оппозиции, не говорит о том, что президент Эрдоган теряет популярность".

Возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития проиграла выборы мэра Стамбула впервые с 2002 года . На этот раз кандидат от ПСР Бинали Йылдырым спорить с результатами не стал. Он признал поражение и даже выразил готовность оказать Имамоглу любую помощь во всех начинаниях во благо города. Жители мегаполиса надеются, что ключи от Стамбула, крупнейшего торгового и промышленного центра страны, теперь в надежных руках.