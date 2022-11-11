Мэру Стамбула грозят тюрьмой

Прокуратура Турции просит признать мэра Стамбула Экрема Имамоглу виновным по делу об оскорблении членов центризбиркома. Ему грозит до 4 лет лишения свободы и запретом занимать руководящие должности.

Имамоглу назвал «идиотизмом» отмену итогов выборов марта 2019: он тогда одержал победу и в ходе повторного голосования лишь увеличил отрыв от представителя правящей партии. Сам политик настаивает на своей невиновности и говорит, что лишь отвечал на аналогичные обвинения со стороны главы МВД:

«Пусть Аллах защитит нашу страну и ее народ от беды, от людей, которым не доступны ни совесть, ни мораль, ни правосудие».

Соратники Имамоглу по Республиканской народной партии связывают это дело с предстоящими в следующем году всеобщими выборами в Турции. Они опасаются, что президент Реджеп Тайип Эрдоган таким образом пытаются избавиться от одного из самых популярных политиков, которого называют потенциальным единым кандидатом от оппозиции на пост главы государства. Депутат от РНП Гюрзель Текин предостерегает власти от обвинительного приговора:

«В такие времена, когда у Турции и там много бед, много проблем, возбуждать такие дела, которые невозможно понять и как-либо объяснить, – это самое великое зло, которое только можно сделать для Турции».

Следующие слушания по делу Экрема Имамоглу назначены на 14 декабря.