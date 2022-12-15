ISW: армия РФ готовится к большому зимнему наступлению

По прогнозам украинских властей, Россия может попытаться начать широкомасштабное наступление в начале следующего года, об этом свидетельствуют усилия по мобилизации, объявление призыва и перемещение тяжелого вооружения.

Это предположение не противоречит давней оценке экспертов вашингтонского Института изучения войны (ISW) о том, что в зимний период ускорятся темпы операций с обеих сторон, этому будет благоприятствовать промерзание почвы.

Российские силы могут с наибольшей вероятностью начать наступательные операции на двух основным направлениям в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьковщины и Луганщины или в Донецкой области.

Американские военные аналитики отметили, что российские войска, похоже, перебрасывают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в зону, расположенную вблизи нынешней линии фронта вдоль границы Харьковской и Луганской областей. Как утверждается, Москва переформировала и укрепила свою группировку вдоль этой линии.

Украинские и российские источники недавно сообщили, что россияне проводят там ограниченные наступательные операции, в частности, для восстановления утраченных позиций к западу от Кременной. С установлением отрицательных температур затвердел грунт, что, вероятно, создает условия для увеличения огневой активности.

По словам экспертов, российские силы, высвободившиеся после ухода из Херсона, передислоцировались в разные районы Донбасса, их усилили мобилизованными резервистами. Кроме того, россияне рассчитывают перехватить инициативу на западе Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.

В Институте изучения войны считают, что Владимир Путин решил повременить с ежегодным посланием к Федеральному собранию, поскольку он ещё надеется произнести "победную речь" в 2023 году, по другой версии – глава Кремля откладывает момент, когда ему придется признать, что его страна не может достичь своих постоянно декларируемых "амбициозных" целей в Украине.