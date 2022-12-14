Украинская зима: на грани выживания

Украинская зима: на грани выживанияКомментарии
"Россия продолжает свой энерготеррор" – так в среду утром описал ситуацию в Киевской области глава региона Алексей Кулеба. Объекты критически важной инфраструктуры Украины по-прежнему находятся под ударом.
Жителям рекомендуют соблюдать технику безопасности при пользовании печками и генераторами.
Ханна Резникова из Бородянки: "Я включаю два переносных обогревателя. Но этого недостаточно, они плохо работают и почти не греют".
– А ночью как?
– Просто укрываемся одеялом.
Среди первоочередных задач власти также называют восстановление жилого фонда.
Несмотря на ожесточённые бои за Бахмут, который украинские СМИ нередко называют новым Верденом, в разрушенном городе по-прежнему остаются тысячи гражданских лиц. Горожане вынуждены выживать без электричества, газа и воды.
"Обещали буржуйки давать, но меня нет в списке. В доме так холодно, как только мы выживаем?" – говорит Ирина.
"СОЛИДАРНЫ С УКРАИНСКИМ НАРОДОМ"
На конференции в Париже Киеву пообещали миллиард евро, чтобы пережить зиму.
Политик попросил партнёров обеспечить прямой импорт электричества из ЕС, а также наладить поставки газовых турбин, трансформаторов и оборудования для восстановления высоковольтных сетей.