Киев отразил российскую атаку дронов без ущерба для энергосектора

В результате российской атаки дронов на Киев повреждено пять зданий.

По данным местных властей, удары наносились двумя волнами, и осколки от перехваченных беспилотников повредили одно административное здание и четыре жилых дома. Ни один из объектов энергетической инфраструктуры не пострадал.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Прежде всего, я хочу поблагодарить наших зенитчиков и воздушные силы за отражение очередной атаки иранских беспилотников сегодня утром. [...] Небо Киевской области защищает 96-я зенитно-ракетная бригада ВВС. Спасибо вам, ребята! В общей сложности было сбито 13 "Шахедов". Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни, за одно утро. [...] Мы постоянно укрепляем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И мы делаем все, чтобы получить более современные и более мощные системы для Украины.

Как сообщают американские СМИ, Вашингтон в скором времени объявит о поставках Киеву зенитных комплексов Patriot. В Белом доме эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

В Кремле заявили, что не получали предложений Киева о "рождественском перемирии".

Журналист:

— Рассматривают ли российские власти возможность рождественского или новогоднего перемирия, и готовы ли они откликнуться, если такое предложение поступит от Киева?

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

— Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке.

Ранее Вашингтон заявил, что не ожидает окончания войны до конца года или этой зимы, в том числе в связи с ожесточенными боями в Донбассе.

Как сообщается, российские войска продолжают наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, в то время как ВСУ отразили атаки на подступах к Сватово и Кременной в Луганской области.