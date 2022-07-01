В Швейцарии заключили браки первые однополые пары

С 1 июля однополые пары Швейцарии могут заключать браки. Стефано и Лука стали первой гомосексуальной парой, которая расписалась в мэрии Цюриха. Как и многие другие, они ждали радостного события несколько лет.

Своей радостью в эфире Евроньюс поделилась ещё одна пара:

Мне сложно передать переполняющие меня эмоции... Мы так долго ждали, когда нам наконец разрешат пожениться, это просто невероятно! Дунья Кальберматтер вступающая в брак

Для меня это вопрос равенство. Это значит, что к нам теперь относятся так же, как ко всем остальным. Это потрясающий день! Я очень, очень счастлива, что могу жениться на этой женщине Андреа Форгач вступающая в брак

Соответствующий законопроект был одобрен парламентом конфедерации в декабре 2020-го, но в сентябре 2021 года противники брака для всех вынесли вопрос на референдум. Их ожидания не оправдались: 64 % граждан, принявших участие в голосовании, высказались "за", причем во всех 26 кантонах.