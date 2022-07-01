В Швейцарии заключили браки первые однополые пары

В Швейцарии заключили браки первые однополые парыКомментарии
Euronews
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С 1 июля однополые пары Швейцарии могут заключать браки. Стефано и Лука стали первой гомосексуальной парой, которая расписалась в мэрии Цюриха. Как и многие другие, они ждали радостного события несколько лет.
Своей радостью в эфире Евроньюс поделилась ещё одна пара:
Соответствующий законопроект был одобрен парламентом конфедерации в декабре 2020-го, но в сентябре 2021 года противники брака для всех вынесли вопрос на референдум. Их ожидания не оправдались: 64 % граждан, принявших участие в голосовании, высказались "за", причем во всех 26 кантонах.