"Дело Локерби": обвиняемый предстал перед судом

Абу Аджила Масуду грозит пожизненное заключение. Экстрадированный в США бывший сотрудник ливийской разведки, которого подозревают в причастности к теракту в небе над Локерби в 88 году, предстал в понедельник перед судом столичного округа Колумбия, где ему были зачитаны обвинения по трем пунктам, включая изготовление бомбы, которая привела к крушению американского "Боинга" над шотландским Локерби и гибели в общей сложности 270 человек.

Прокурор Эрик Кенерсон заявил, что не будет требовать высшую меру наказания, поскольку в 88 году по этим обвинениям она не предусматривалась.