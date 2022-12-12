Португальцы вернулись домой, но не в полном составе

Раньше, чем планировалось. В Лиссабоне встретили футболистов сборной Португалии после их неожиданного вылета с чемпионата мира.

В четвертьфинале сильнее них оказалась сборная Марокко, став первой африканской командой, пробившейся в 4-ку лучших на мундиале.

Некоторым игрокам разрешили остаться с семьями в Катаре, среди них Криштиану Роналду и Бруно Фернандеш.

Мы благодарим всех. К сожалению, мы не достигли желаемой цели, но я думаю, наша награда, это та поддержка, которую они оказали нам сегодня и во время чемпионата мира. Мы старались отдать все, чтобы отстоять честь нашей страны Пепе защитник сборной Португалии

Для 39-летнего Пепе — это, скорее всего, был последний чемпионат мира, как и для главной звезды португальского футбола — Криштиану Роналду. В 2026 году ему будет 41 год. Ему принадлежит абсолютный рекорд голов за сборную Португалии — 118.

В Катаре Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.