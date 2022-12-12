Португальцы вернулись домой, но не в полном составе

Португальцы вернулись домой, но не в полном составеКомментарии
Euronews
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Раньше, чем планировалось. В Лиссабоне встретили футболистов сборной Португалии после их неожиданного вылета с чемпионата мира.
В четвертьфинале сильнее них оказалась сборная Марокко, став первой африканской командой, пробившейся в 4-ку лучших на мундиале.
Некоторым игрокам разрешили остаться с семьями в Катаре, среди них Криштиану Роналду и Бруно Фернандеш.
Для 39-летнего Пепе — это, скорее всего, был последний чемпионат мира, как и для главной звезды португальского футбола — Криштиану Роналду. В 2026 году ему будет 41 год. Ему принадлежит абсолютный рекорд голов за сборную Португалии — 118.
В Катаре Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.