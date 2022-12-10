Сборная Марокко выиграла у Португалии 1:0 и вышла в полуфинал Чемпионата мира

Сборная Марокко впервые в истории африканского футбола вышла в полуфинал Чемпионата мира. В Дохе она обыграла сборную Португалии со счётом 1:0. Гол в конце первого тайма забил Юссеф эн-Несири. А уже после окончания основного времени, на 93-й минуте, был удалён Валид Чеддира.

В полуфинале марокканцы сыграют с победителями матча между Англией и Францией.

Лидер португальцев Криштиану Роналду покинул поле со слезами на глазах: он повторил рекорд по числу игр за национальные сборные. Матч против марокканцев стал его 196-м. Но Кубок мира ему завоевать так и не удалось. Роналду разделяет рекорд со своим сверстником, игроком сборной Кувейта Бадером аль-Мутава.