Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер в Абу-Даби

Россиянин Виктор Бут обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер в аэропорту столицы ОАЭ, Абу-Даби, сообщили в МИД РФ.

Россиянин возвращается в Россию, поведя в американской тюрьме около 10 лет. Спецслужбы США считают Бута "одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире". Виктор Бут был осуждён судом США на 25 лет тюрьмы. Он стал прототипом героя американского блокбастера "Оружейный барон" (2005), в котором его образ воплотил на экране Николас Кейдж.

Баскетболистка Бриттни Грайнер была арестована в московском аэропорту "Шереметьево" после обнаружения у неё электронных сигарет с небольшим количеством гашишного масла. Российским судом она была осуждена на 9 лет колонии общего режима и 25 октября отправлена в колонию номер 1 УФСИН РФ для отбывания наказания.

Как рассказал ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, "Бут и Грайнер перед процедурой обмена были помилованы, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран".