В Будапеште протестуют учителя и студенты

Тысячи преподавателей, студентов, учеников и их родителей приняли участие в манифестации протеста в Будапеште. Они вышли на улицы венгерской столицы в знак солидарности с учителями, уволенными из лучших средних школ Будапешта из-за забастовки, которую правительство сочло незаконной. Преподаватели призвали к гражданскому неповиновению, требуя повышения заработной платы, решения проблемы растущей нехватки педагогов и права на забастовку.

"Я говорила об этом со многими своими бывшими учителями и слышала от всех о трудностях, через которые они проходят. Я хочу помочь им. И мы заслуживаем лучшего образования, лучшего будущего", - считает эта девушка.

В Будапеште на прошлой неделе 8 учителей были уволены за то, что осмелились протестовать. В средней школе Karinthy Frigyes пришлось объявить внеочередной перерыв в занятиях из-за нехватки учителей. Это только подлило масла в огонь.

"Я думаю, они не на тех напали", - говорит эта студентка.

Даже до кризиса, связанного с ростом стоимости жизни, венгерские учителя получали немного, зарабатывая примерно 520-560 евро в месяц с более чем 1-летним стажем. Для сравнения, средняя стоимость аренды квартиры в Будапеште составляет 400-600 евро.

После общенациональной забастовки учителей в январе правительство премьер-министра Виктора Орбана ограничило право на такие акции. В среду Министерство внутренних дел сообщило, что уволенные учителя допустили серьезное нарушение своих обязанностей как государственных служащих, и что принятые против них меры отвечают интересам учащихся.