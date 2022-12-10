Награждение нобелевских лауреатов в Стокгольме

Церемония чествования одиннадцати нобелевских лауреатов прошла в субботу в Филармонии Стокгольма. Победители в научных номинациях, а также в области литературы и экономики получили почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. Сразу после церемонии награды были выставлены в витринах одного из залов ратуши города для обозрения, но Нобелевский фонд вернет их обладателям в ближайшие дни.