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мир

Награждение нобелевских лауреатов в Стокгольме

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 Вероника Доваль
Награждение нобелевских лауреатов
Награждение нобелевских лауреатов   -   Авторское право  Christine Olsson/TT via AP

Церемония чествования одиннадцати нобелевских лауреатов прошла в субботу в Филармонии Стокгольма. Победители в научных номинациях, а также в области литературы и экономики получили почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. Сразу после церемонии награды были выставлены в витринах одного из залов ратуши города для обозрения, но Нобелевский фонд вернет их обладателям в ближайшие дни.