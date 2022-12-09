Дело о коррупции: в Бельгии задержана вице-президент Европарламента

В Бельгии задержана вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще четыре политика в рамках расследования дела о коррупции, связанного с попыткой одного из государств Персидского залива "купить" влияние в Европарламенте.

Следователи не упоминают какую-то конкретную страну. Однако бельгийские СМИ, в частности, газета Le Soir, со ссылкой на источники, сообщает что речь идет о Катаре, принимающем сейчас Чемпионат мира по футболу.

Предполагается, что людям, занимающим влиятельное положение, давали взятки, чтобы продвигать в Европарламенте интересы официально не названной страны.

В ходе 16 обысков проведенных в пятницу в Брюсселе, полиция конфисковала компьютеры, мобильные телефоны и 600 000 евро наличными. Среди задержанных бывший депутат от Италии, глава Международной конфедерации профсоюзов, директор НПО и помощник одного из депутатов. Правоохранительные органы Бельгии ведут расследование вот уже несколько месяцев.

Европейский парламент в своем заявлении сообщил, что не комментирует текущие судебные разбирательства, добавив, что сотрудничает с соответствующими национальными органами.

Источники в Европарламенте сообщили Euronews, что офисы евродепутатов Кайли, Арена и Тарабеллы опечатаны бельгийской полицией.