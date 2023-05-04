Венгрия: протесты учителей и студентов вопреки уступкам правительства

На улицы Будапешта снова вышли возмущенные состоянием системы образования преподаватели и студенты. Они выступают против так называемого "закона о статусе учителей"

Спустя полторы недели на улицы Будапешта снова вышли протестующие против так называемого закона о статусе учителей.

Демонстранты призывают к проведению национального референдума по вопросам образования. По их мнению, Венгрии нужна коалиция всех работников государственного и частного сектора, чтобы не ущемлять прав трудящихся.

Лили Панкотай, лидер студенческого протеста:

— В нашей стране нет культуры солидарности. Коммунизм длился долго, поэтому у нас нет традиции солидарности, демократии или верховенства закона. Все это Венгрия не смогла развить десятилетиями. В настоящее время у нас есть только псевдодемократия, чтобы получать деньги от Европейского Союза.

По мнению протестующих, так называемый "закон о статусе" нанесет ущерб и учителям, и ученикам, и родителям.

Демонстранты заявили министру внутренних дел и правительству, что "молчание не равно порядку".

Я просто сыт по горло тем, что я вижу. Все мои друзья уезжают за границу, потому что эта страна не может дать то, что им нужно. И этому нет конца, потому что это правительство не уступит одна из протестующих

За несколько часов до демонстрации правительство смягчило законопроект об образовании: например, в законе, регулирующем статус учителей, отменены фиксированные сроки для увольнения по собственному желанию.

Раньше учителя были обязаны отработать до конца учебного года, вне зависимости от даты подачи заявления об уходе.

Рита Кония, Euronews:

— Последний раз демонстрация против предлагаемого закона о статусе прошла 24 апреля в Будапеште, тогда против протестующих студентов у офиса премьер-министра был применен слезоточивый газ.

Поздним вечером снова вспыхнули потасовки, некоторые протестующие вступили в столкновение с ОМОНом у офиса премьер-министра.