Китай примет участие в российских военных учениях "Восток-2022"

Китай отправит солдат в Россию для участия в совместных военных учениях "Восток-2022", чтобы "углубить сотрудничество" между странами, сообщило министерство обороны Китая.

В заявлении говорится, что Пекин хочет поднять двусторонние отношения "на более высокий уровень", несмотря на осуждение войны в Украине со стороны международного сообщества.

"Цель - углубление практического и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и укрепление способности реагировать на различные угрозы безопасности", - говорится в заявлении министерства обороны Китая.

Ежегодные учения "Восток" запланированы с 30 августа по 5 сентября. В них также примут участие Индия, Беларусь, Монголия, Таджикистан.

Официальный Китай выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, однако Пекин утверждает, что участие в военных учениях "совершенно не связано с текущей региональной и международной ситуацией".

В мае Китай и Россия провели 13-часовые учения близ Японии и Южной Кореи. Учения проходили на фоне визита президента США Джо Байдена в Токио.

Вашингтон регулярно выражает беспокойство по поводу сближения Китая и России, считая, что оно ставит под угрозу глобальную безопасность. Тем временем, отвечая на вопрос об участии Китая в "Востоке-2022", представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что у США нет "особой интерпретации" этого факта.

"Большинство стран-участниц также регулярно принимают участие в широком спектре военных учений и обменов с Соединенными Штатами", - сказал он на пресс-конференции.