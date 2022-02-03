В Кремле не считают, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне, 2 февраля, в столице республики Грозном прошел многочисленный митинг, который власти назвали "стихийным", насчитав 400 тысяч участников. Пришедшие на несанкционированную акцию жители Чечни топтали и жгли плакаты с фотографиями членов семьи Янгулбаевых, выкрикивали проклятия и угрозы в их адрес.

"Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа", - написал в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Чеченские власти считают братьев Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых причастными к созданию и модерированию оппозиционного интернет-ресурса 1ADAT (часть размещенных материалов ресурса признана экстремистскими судом Грозного). Помимо этого, глава Чечни заявлял, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, а также организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. В конце января в Нижегородской области была задержана мать братьев Янгулбаевых Зарема Мусаева. Ее доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, но позже назначили 15 суток ареста за оскорбление сотрудника полиции.

Янгулбаевы связывают преследование с критикой в адрес властей республики.

Как отметил пресс-секретарь президента России, встреча Путина и Кадырова в Кремле не была связана с многотысячным митингом в республике.

"Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле Кадырова. Обсуждались хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам. Затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов", - сказал Песков.

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Чечне, он заметил, что "совершенно не согласен с тем, что там ситуация вышла из-под контроля".