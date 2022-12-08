ФРГ против "граждан германского рейха"Комментарии
Немецкий принц, бывший подполковник бундесвера, экс-депутат от ультраправых и гражданка России – по меньшей мере 25 человек из среды т.н. "рейхсбюргеров" задержаны в Германии по итогам одной из самых крупных антиэкстремистских операций в современной истории страны. Их подозревают в подготовке вооружённого нападения на органы власти ФРГ. Всего по делу проходят 52 человека.
Следователи выяснили, что 71-летний аристократ "Генрих XIII, принц Ройс", которого СМИ называют "путч-принцем", вышел на "представителей Российской Федерации в Германии". Тем не менее на сегодняшний день нет доказательств того, что россияне как-то отреагировали на его обращение.
Посольство России в Берлине и пресс-секретарь Кремля заявили о непричастности к ситуации. "Власти ФРГ сами это констатируют", – добавил Дмитрий Песков.
Три тысячи полицейских приняли участие в спецоперации, проходившей в 11 федеральных землях Германии, а также в Австрии и Италии. Следствию предстоит установить, имелись ли у участников группы средства для осуществления захвата власти.
"Германия – либеральная демократия. Но эта либеральная демократия должна быть еще и обороноспособной", – заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, добавив, что в стране достигнут "новый уровень" угрозы.
Движение "рейхсбюргеров" (что в переводе означает "граждане германского рейха"), возникшее в 1980-х, насчитывает около 20 тысяч человек. Они не признают институты ФРГ, уклоняются от уплаты налогов и устанавливают собственные автомобильные номера.
По сообщению властей, в последние годы часть последователей движения радикализировалась под влиянием американской конспирологической теории QAnon.