ФРГ против "граждан германского рейха"

Немецкий принц, бывший подполковник бундесвера, экс-депутат от ультраправых и гражданка России – по меньшей мере 25 человек из среды т.н. "рейхсбюргеров" задержаны в Германии по итогам одной из самых крупных антиэкстремистских операций в современной истории страны. Их подозревают в подготовке вооружённого нападения на органы власти ФРГ. Всего по делу проходят 52 человека.

Следователи выяснили, что 71-летний аристократ "Генрих XIII, принц Ройс", которого СМИ называют "путч-принцем", вышел на "представителей Российской Федерации в Германии". Тем не менее на сегодняшний день нет доказательств того, что россияне как-то отреагировали на его обращение.

Посольство России в Берлине и пресс-секретарь Кремля заявили о непричастности к ситуации. "Власти ФРГ сами это констатируют", – добавил Дмитрий Песков.

У ликвидированной группы были ячейки по всей стране, её участники разработали точный план действий, ориентированный на насилие. Они рассматривали возможность убийства людей. Томас Хальденванг Глава Управления по защите конституции ФРг

Три тысячи полицейских приняли участие в спецоперации, проходившей в 11 федеральных землях Германии, а также в Австрии и Италии. Следствию предстоит установить, имелись ли у участников группы средства для осуществления захвата власти.

"Германия – либеральная демократия. Но эта либеральная демократия должна быть еще и обороноспособной", – заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, добавив, что в стране достигнут "новый уровень" угрозы.

В случае успеха у членов группы уже был заготовлен состав нового кабмина, в частности бывший депутат должна была занять кресло министра юстиции. В дополнение к этому т.н. совету по переустройству государственности в Германии, планировалось создать новое военизированное формирование. Петер Франк Генеральный прокурор ФРГ

Движение "рейхсбюргеров" (что в переводе означает "граждане германского рейха"), возникшее в 1980-х, насчитывает около 20 тысяч человек. Они не признают институты ФРГ, уклоняются от уплаты налогов и устанавливают собственные автомобильные номера.

По сообщению властей, в последние годы часть последователей движения радикализировалась под влиянием американской конспирологической теории QAnon.