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Германия

Германия: масштабная спецоперация против "рейхсбюргеров"

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 Euronews
Обыски в ходе операции проводились в нескольких городах Германии, в том числе во Франкфурте
Обыски в ходе операции проводились в нескольких городах Германии, в том числе во Франкфурте   -   Авторское право  Boris Roessler/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Немецкие спецслужбы провели масштабную операцию, в ходе которой задержаны 25 подозреваемых в подготовке государственного переворота.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман сообщил, что по имеющимся данным, на конституционные органы власти планировалось вооруженное нападение.

В операции были задействованы около трех тысяч полицейских. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах.

Сообщается, что среди задержанных есть и гражданка России.

"Рейхсбюргеры" считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками,  не признают ФРГ и считают себя гражданами "Германского рейха". Движение появилось в 1980-е. К 2020 году в Германии насчитывалось около 19 тысяч его сторонников.

Подробности проведенной немецкими спецслужбами операции в материале Euronews "Волна арестов подозреваемых в госперевороте в Германии".