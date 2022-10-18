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Германия

Главу немецкой кибербезопасности уволили за связи с Россией

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 Euronews
Шёнбома упрекали в "тесных связях" с Россией ещё в 2015 году
Шёнбома упрекали в "тесных связях" с Россией ещё в 2015 году   -   Авторское право  Michael Sohn/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

В Германии уволен глава правительственного ведомства кибербезопасности Арне Шёнбом. Об этих планах сообщалось больше недели назад. В среду решение утвердила глава МВД Нэнси Фрэзер. Шёнбома обвиняют в "слишком тесных связях" с Россией.

Нэнси Фрэзер, министр внутренних дел Германии:

"Кибербезопасность Германии очень важна для меня, я много раз это подчёркивала. Несколько недель назад я представила план по кибербезопасности и указала, насколько мы уязвимы, особенно из-за угрозы войны со стороны России, и что мы должны сделать всё возможное, чтобы противостоять этой угрозе. Вот почему этому уделяется особое внимание. Все прочие возможности и необходимые шаги мы прямо сейчас изучаем. Мне пока больше нечего сказать по этому вопросу".

Шёнбом возглавлял ведомство с 2016 года. А ещё до того выступил одним из учредителей "Немецкого совета по кибербезопасности" — неправительственной группы экспертов, в рядах которой журналисты и нашли предполагаемых агентов влияния: одну из входивших в Совет компаний возглавлял экс-сотрудник 

В Бундестаге требуют тщательно расследовать обстоятельства дела, особенно на фоне сравнительно недавних кибератак против важной инфраструктуры страны, в том числе железных дорог.