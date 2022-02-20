Российские флаги в Буркина-Фасо

Тысячи местных жителей вышли на митинг в субботу в Уагадугу в Буркина-Фасо, чтобы высказать поддержку хунте, пришедшей к власти 24 января этого года. Военные свергли бывшего президента Рока Марка Кристиана Каборе, распустили парламент и правительство. Сразу после военного переворота в столице прошли демонстрации в поддержку хунты, на которых жгли французские флаги. Париж осудил государственный переворот в Буркина-Фасо.

В эти выходные на манифестации уже не звучали антифранцузские лозунги, однако некоторые участники мероприятия несли российские флаги, а также плакаты с изображением президента России Владимира Путина и надписями "наши хорошие друзья".