Атаки на российские авиабазы: США не поощряют удары Украины за пределами её границ

Атаки на российские авиабазы: США не поощряют удары Украины за пределами её границКомментарии
В преддверии пиковых морозов в Киеве восстанавливают электроснабжение после недавнего массированного удара по энергообъектам.
Несмотря на то, что украинские власти заявили о перехвате большинства российских ракет - некоторые из них все же достигли целей.
Почти половина энергосистемы страны уже разрушена или повреждена после нескольких месяцев ударов по критический важной инфраструктуре, в результате чего люди часами остаются в холоде и темноте, когда температура на улице опускается ниже нуля.
Обстрелы по всей стране продолжаются.
Тем временем в соцсетях опубликовано видео последствий пожара после атаки беспилотника на нефтенакопитель на территории военного аэродрома в Курской области. К тушению огня были привлечены более 200 человек и порядка 50 единиц техники, были задействованы пожарные поезда.
За день до этого обстрелам подверглись две авиабазы в Саратовской и Рязанской областях, ответственность за которые Москва возлагает на Киев.
Между тем в Вашингтоне заявили, что не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ.
Атаки на военные авиабазы обсуждались и на встрече Владимира Путина с членами Совбеза.
Как пишет "Рейтер", они стали самыми дальними на территории России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.