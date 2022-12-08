81-я годовщина нападения на Перл-Харбор

Орудийный салют и минута молчания: на Гаваях прошла памятная церемония по случаю 81-й годовщины нападения на Перл-Харбор.

В результате японской бомбардировки, которая привела к вступлению США во Вторую мировую войну, на базе тихоокеанского флота погибли более 2 тысяч американских моряков, солдат морской пехоты, армейских чинов и гражданских лиц. Более тысячи человек получили ранения.

Национальный день памяти нападения на Перл-Харбор. Craig T. Kojima/AP

На мероприятии присутствовали очевидцы тех событий, многим из них уже перевалило за 100.

По данным департамента по делам ветеранов, из 16 миллионов американцев, служивших на фронте, в живых остались около 200 тысяч человек.