81-я годовщина нападения на Перл-Харбор

81-я годовщина нападения на Перл-ХарборКомментарии
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Орудийный салют и минута молчания: на Гаваях прошла памятная церемония по случаю 81-й годовщины нападения на Перл-Харбор.
В результате японской бомбардировки, которая привела к вступлению США во Вторую мировую войну, на базе тихоокеанского флота погибли более 2 тысяч американских моряков, солдат морской пехоты, армейских чинов и гражданских лиц. Более тысячи человек получили ранения.
На мероприятии присутствовали очевидцы тех событий, многим из них уже перевалило за 100.
По данным департамента по делам ветеранов, из 16 миллионов американцев, служивших на фронте, в живых остались около 200 тысяч человек.