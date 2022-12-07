Компания Дональда Трампа уходила от уплаты налогов

Компания Дональда Трампа, занимающаяся недвижимостью, была признана виновной в налоговых махинациях. Следствие установило, что топ-менеджеры более 10 лет избегали уплаты подоходных налогов на такие привилегии, как квартиры и роскошные автомобили.

Trump Organization грозит штраф в размере более 1,5 миллиона долларов.

Ни бывший президент США, ни члены его семьи лично не были привлечены к суду.

Давний финансовый директор компании Аллен Вайссельберг ранее признал себя виновным в организации мошеннической схемы. Он дал показания на суде в обмен на обещанное ему пятимесячное тюремное заключение.