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США

Компания Дональда Трампа уходила от уплаты налогов

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 Euronews
Дональд Трамп, финансовый директор Trunp Organization Аллен Вайссельберг и Дональд Трамп Мл.
Дональд Трамп, финансовый директор Trunp Organization Аллен Вайссельберг и Дональд Трамп Мл.   -   Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Компания Дональда Трампа, занимающаяся недвижимостью, была признана виновной в налоговых махинациях. Следствие установило, что топ-менеджеры более 10 лет избегали уплаты подоходных налогов на такие привилегии, как квартиры и роскошные автомобили.

Trump Organization грозит штраф в размере более 1,5 миллиона долларов.

Ни бывший президент США, ни члены его семьи лично не были привлечены к суду.

Давний финансовый директор компании Аллен Вайссельберг ранее признал себя виновным в организации мошеннической схемы. Он дал показания на суде в обмен на обещанное ему пятимесячное тюремное заключение.