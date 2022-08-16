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США

Аффидевит не будет рассекречен

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 Euronews
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В США против экс-президента Дональда Трампа ведется расследование сразу по нескольким поводам
В США против экс-президента Дональда Трампа ведется расследование сразу по нескольким поводам   -   Авторское право  Mark Humphrey/AP

Министерство юстиции США выступило против разглашения сведений и показаний свидетелей, на основании которых был выдан ордер на обыск резиденции экс-президента Дональда Трампа.

"В случае раскрытия аффидевит... с большой вероятностью может поставить под угрозу следственные действия", - говорится в разъяснении прокуроров. Это также может негативно отразиться на желании свидетелей сотрудничать со следствием.

На прошлой неделе суд по запросу Минюста США разрешил публикацию самого ордера на обыск и части сопроводительных юридических документов, из которых стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований вывезли из резиденции в Мар-а-Лаго 11 комплектов засекреченных документов.

Уголовное расследование в отношении Трампа ведётся по делу о нарушении Закона о шпионаже и дополнительных актов, касающихся воспрепятствования правосудию и уничтожения документов федерального правительства.

Дональд Трамп утверждает, что, будучи президентом, издал указ рассекретить все материалы, обнаруженные в его доме.