В Судане подписано соглашение об урегулировании кризиса

Военные власти Судана и оппозиционные политики подписали рамочное соглашение об урегулировании кризиса в стране. Документ предполагает создание переходного правительства, возглавляемого гражданскими, и всеобщие свободные выборы через два года после избрания главы этого кабинета.

В то же время некоторые радикальные оппозиционные движения, отказавшиеся вести переговоры с генералами, бойкотировали подписание соглашения.

Год назад командующий суданской армией генерал Аль-Бурхан захватил власть в стране. Это привело к обострению политических и межэтнических противоречий.