Нижневартовск: взрыв газа в пятиэтажке

Нижневартовск: взрыв газа в пятиэтажкеКомментарии
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Шесть человек погибли в результате взрыва в жилой пятиэтажке в Нижневартовске, есть раненые и пропавшие без вести.
По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. Из-за этого обрушилась часть перекрытий и фасада здания. Пострадали 15 квартир. Несколько человек оказались под завалами.
Власти Югры сообщили о госпитализации четырёх жильцов дома с ожогами и сотрясением мозга, трое из них – в тяжёлом состоянии.
Более 50 человек находятся в пунктах временного размещения на базе местных школ.
ТАСС сообщает, что дом не был газифицирован, сотрудники экстренных служб обнаружили фрагменты баллона.