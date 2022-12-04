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Россия

Нижневартовск: взрыв газа в пятиэтажке

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 Alexander Kazakevich
Взрыв в жилой пятиэтажке в Нижневартовске.
Взрыв в жилой пятиэтажке в Нижневартовске.   -   Авторское право  AP/Russian Emergency Ministry Press Service

Шесть человек погибли в результате взрыва в жилой пятиэтажке в Нижневартовске, есть раненые и пропавшие без вести.

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. Из-за этого обрушилась часть перекрытий и фасада здания. Пострадали 15 квартир. Несколько человек оказались под завалами.

Власти Югры сообщили о госпитализации четырёх жильцов дома с ожогами и сотрясением мозга, трое из них – в тяжёлом состоянии. 

Более 50 человек находятся в пунктах временного размещения на базе местных школ.

ТАСС сообщает, что дом не был газифицирован, сотрудники экстренных служб обнаружили фрагменты баллона.