Взрывы на "Северных потоках" являются диверсией - прокуратура Швеции

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" являются диверсией. Это подтвердила в пятницу шведская прокуратура, отметив, что расследование продолжается.

"Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметах. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте", - рассказал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.

Как отмечают в прокуратуре Швеции, предварительное расследование очень сложное и всестороннее. Оно должно доказать, "можно ли кому-либо предъявить подозрения в совершении преступления".

Как отмечает ТАСС, в настоящее время прокурор не может предоставить больше информации и не доступен для СМИ.