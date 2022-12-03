От символов прошлого к вызовам будущего: Макрон в Новом Орлеане

Эммануэль Макронзавершил трёхдневный визит в США на берегу Миссисипи.

В Новом Орлеане, который некогда принадлежал Франции до продажи Наполеоном в рамках Луизианской сделки, лидер 5-й республики открыл программу изучения французского языка. По его словам, это предоставит "новые возможности" для молодёжи из неблагополучных районов.

Политик посетил исторический квартал города, а также почтил память погибших во время урагана "Катрина".

Изменение климата и другие вызовы будущего, такие как декарбонизация экономики и безопасность в Интернете, Эммануэль Макрон обсудил с Илоном Маском.

Фотография встречи появилась в Твиттере президента Франции.

Среди предшественников Макрона, посетивших бывшую французскую провинцию Луизиану в рамках американского турне, – Шарль де Голль и Валери Жискар д'Эстен.