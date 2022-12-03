От символов прошлого к вызовам будущего: Макрон в Новом Орлеане

От символов прошлого к вызовам будущего: Макрон в Новом ОрлеанеКомментарии
Эммануэль Макронзавершил трёхдневный визит в США на берегу Миссисипи.
В Новом Орлеане, который некогда принадлежал Франции до продажи Наполеоном в рамках Луизианской сделки, лидер 5-й республики открыл программу изучения французского языка. По его словам, это предоставит "новые возможности" для молодёжи из неблагополучных районов.
Политик посетил исторический квартал города, а также почтил память погибших во время урагана "Катрина".
Изменение климата и другие вызовы будущего, такие как декарбонизация экономики и безопасность в Интернете, Эммануэль Макрон обсудил с Илоном Маском.
Фотография встречи появилась в Твиттере президента Франции.
Среди предшественников Макрона, посетивших бывшую французскую провинцию Луизиану в рамках американского турне, – Шарль де Голль и Валери Жискар д'Эстен.