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США

Президент Франции совершает государственный визит в США на фоне напряженных торговых отношений

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 Euronews
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон   -   Авторское право  Manuel Balce Ceneta/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. В четверг Макрон встретится с американским лидером Джо Байденом. Главная цель визита, пишут французские СМИ, развитие союзнических отношений, омрачённых эпизодом с провалом продажи Францией Австралии военных субмарин. Стороны также намерены обсудить развязанную Россией войну в Украине и экономическую политику США, которую европейцы считают протекционистской.

Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США: "Если вы посмотрите на то, что происходит в Украине, посмотрите на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе и на напряженность в отношениях с Китаем, Франция действительно находится в центре всех этих событий. Президент Макрон динамичный лидер в G-7, особенно в Европе. Поэтому он посчитал, что США именно та страна, с которой лучше всего начинать государственные визиты".

К визиту старейшего союзника Соединенны Штатов Белый дом готовился в течение нескольких дней.

Эми Ковач, волонтер: "Я вызвалась помочь украсить Белый дом, и я быля там в понедельник. Президент Франции Эммануэль Макрон увидит там множество красивых рождественских украшений. И это будет потрясающе, потому что много людей приехало со всех Штатов, чтобы помочь".

Предыдущий визит Макрона в Вашингтон состоялся в апреле 2018 года. Тогда его принимал прежний хозяин Белого дома Дональд Трамп.

В пятницу Макрон отправится в Новый Орлеан, где как ожидается, объявит о расширении программ для изучения французского языка в школах США.